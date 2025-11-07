Harga FLIPN Hari Ini

Harga live FLIPN (FPN) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FPN ke USD saat ini adalah -- per FPN.

FLIPN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 170,281, dengan suplai yang beredar 494.13M FPN. Selama 24 jam terakhir, FPN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FPN bergerak +0.40% dalam satu jam terakhir dan -18.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FLIPN (FPN)

Kapitalisasi Pasar $ 170.28K$ 170.28K $ 170.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 172.30K$ 172.30K $ 172.30K Suplai Peredaran 494.13M 494.13M 494.13M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

