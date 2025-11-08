Harga Floki Cat Hari Ini

Harga live Floki Cat (FCAT) hari ini adalah $ 0.00000791, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FCAT ke USD saat ini adalah $ 0.00000791 per FCAT.

Floki Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,912.99, dengan suplai yang beredar 1.00B FCAT. Selama 24 jam terakhir, FCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00305134, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000613.

Dalam kinerja jangka pendek, FCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Floki Cat (FCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.91K$ 7.91K $ 7.91K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Floki Cat saat ini adalah $ 7.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FCAT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.91K.