Harga FlowerAI Hari Ini

Harga live FlowerAI (FLOWER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.33% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOWER ke USD saat ini adalah -- per FLOWER.

FlowerAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,605, dengan suplai yang beredar 999.83M FLOWER. Selama 24 jam terakhir, FLOWER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03741161, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOWER bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan -12.37% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FlowerAI (FLOWER)

Kapitalisasi Pasar $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Suplai Peredaran 999.83M 999.83M 999.83M Total Suplai 999,834,076.438216 999,834,076.438216 999,834,076.438216

Kapitalisasi Pasar FlowerAI saat ini adalah $ 61.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLOWER adalah 999.83M, dan total suplainya sebesar 999834076.438216. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.61K.