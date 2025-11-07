Harga Fluffington (FLUFFI)
Harga live Fluffington (FLUFFI) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLUFFI ke USD saat ini adalah -- per FLUFFI.
Fluffington saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 95,026, dengan suplai yang beredar 999.76M FLUFFI. Selama 24 jam terakhir, FLUFFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.014254, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, FLUFFI bergerak -0.65% dalam satu jam terakhir dan -16.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Fluffington saat ini adalah $ 95.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLUFFI adalah 999.76M, dan total suplainya sebesar 999760217.767836. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 95.03K.
-0.65%
-3.95%
-16.26%
-16.26%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Fluffington ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fluffington ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fluffington ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fluffington ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-3.95%
|30 Days
|$ 0
|-29.10%
|60 Hari
|$ 0
|-44.75%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Fluffington berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
• The Meme Connection: Fluffington, or SFLUFFl, has been dubbed by some on X as the "first Grok-generated meme." This isn't about a literal generation from Grok's Al (that would be too straightforward for the internet), but rather, it's a meme that's been recognized and perhaps inspired by the ethos of Grok, which, remember, is all about humor, wit, and a rebellious streak against the overly serious Al world. • The Elon Musk Connection: Elon Musk, the man behind Grok, has been known to throw his weight behind memes, especially those that resonate with the rebellious, outside-the-box thinking that Grok embodies. Fluffington, being recognized by Musk, taps into this narrative of being an Al- endorsed meme, even if indirectly. • The Crypto Angle: In the world of cryptocurrency, where memes can moon (rise dramatically in value), $FLUFFI has been riding this narrative wave. It's not just about the meme; it's about the story, the recognition, and the community's belief in something that's both absurd and, in the crypto world, potentially profitable. • The Fluffington Phenomenon: From the posts on X, there's a sentiment that $FLUFFI could be the next big thing, partly because of its association with Grok. This isn't about Fluffington being a part of Grok's programming or anything that technical; it's more about cultural osmosis. Grok's rebellious spirit, its humor, and its willingness to tackle spicy questions have somehow found a mascot in Fluffington, making it a symbol of the kind of Al and community interaction Musk envisioned. So, what's Fluffington's relation to Grok? It's not a direct relation in terms of tech or functionality. Instead, think of Fluffington as: • A Meme Spirit Animal: It embodies the spirit of what Grok stands for in the cultural landscape of Al and internet culture. • A Symbol of Rebellion: Against the overly serious, overly cautious Al models, Fluffington, with its meme status, represents the playful, unpredictable side of Al interaction that Grok champions. • A Crypto Meme with Legs: In the crypto world, where narratives drive value, Fluffington's story with Grok adds layers of intrigue, making it not just another meme coin but a symbol of a movement towards more human, humorous Al interactions.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.