Harga live FOAM hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FOAM adalah 39,503 USD. Lacak informasi harga aktual FOAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live FOAM hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar FOAM adalah 39,503 USD. Lacak informasi harga aktual FOAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live FOAM (FOAM) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.49% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOAM ke USD saat ini adalah -- per FOAM.
FOAM saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,503, dengan suplai yang beredar 355.36M FOAM. Selama 24 jam terakhir, FOAM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.151804, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, FOAM bergerak +1.69% dalam satu jam terakhir dan +12.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar FOAM (FOAM)
$ 39.50K
$ 39.50K$ 39.50K
--
----
$ 111.16K
$ 111.16K$ 111.16K
355.36M
355.36M 355.36M
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar FOAM saat ini adalah $ 39.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FOAM adalah 355.36M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 111.16K.
Riwayat Harga FOAM USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.151804
$ 0.151804$ 0.151804
$ 0
$ 0$ 0
+1.69%
-2.49%
+12.95%
+12.95%
Riwayat Harga FOAM (FOAM) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga FOAM ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FOAM ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FOAM ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FOAM ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
-2.49%
30 Days
$ 0
+25.06%
60 Hari
$ 0
-57.25%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk FOAM
Prediksi Harga FOAM (FOAM) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FOAM pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FOAM (FOAM) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga FOAM berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga FOAM yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga FOAM untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga FOAM.
Apa yang dimaksud dengan FOAM (FOAM)
FOAM is an open protocol for proof of location on Ethereum. Our mission is to build a consensus driven map of the world, empowering a fully decentralized web3 economy with verifiable location data. FOAM incentivizes the infrastructure needed for privacy-preserving and fraud-proof location verification. The starting point for FOAM is static proof of location, where a community of Cartographers curate geographic Points of Interest on the FOAM map. Through global community-driven efforts, FOAM’s dynamic proof of location protocol will enable a permissionless and privacy-preserving network of radio beacons that is independent from external centralized sources and capable of providing secure location verification services.
FOAM Token Functionality
1. Add and Curate Geographic Points of Interest
The FOAM Spatial Index Visualizer allows Cartographers to participate in interactive TCR POIs on a map. Users can add points to the map, validate new candidates and verify the map by visiting real world locations. The FOAM Token Curated Registry unlocks mapping in a secure and permissionless fashion and allows locations to be ranked and maintained by token balances. Users can deposit FOAM Tokens into POIs on the map to increase attention those POIs might receive.
2. Signal for Zone Incentivisation
A further potential use of the FOAM Token by Cartographers is to stake their FOAM Tokens to Signal. Signaling is a mechanism designed to allow Cartographers to incentivize the expansion and geographic coverage of the FOAM network. To Signal, a Cartographer stakes FOAM Tokens to a Signaling smart contract by reference to a particular area. These staked tokens serve as indicators of demand, and are proportionate to (i) the length of time staking (the earlier, the better), and (ii) the number of tokens staked (the less well-served areas, the better). In the context of the contingent Dynamic Proof of Location concept (described further in the Product Whitepaper), these indicators are the weighted references that determine the spatial mining rewards.
3. Contribute to Potential Secure Location Services as Zone Anchor or Verifier
The FOAM protocol may allow users to provide work and secure localization services and location verification for smart contracts and be rewarded for their own efforts with new FOAM Tokens in the form of mining rewards. Devices and real world contracts can be programmed to designate attestations and track interactions and transactions on the map. With the addition of necessary radio hardware by individual users and the grass roots expansion of the FOAM network, it may be possible for location status to be proved in a different manner. Location could be proved through a time synchronization protocol that would ensure continuity of a distributed clock, whereby specialized hardware could synchronize nodes’ clocks over radio to provide location services in a given area. As explained further in the following paragraph, this ‘Dynamic Proof of Location’ is contingent on a number of factors outside of Foamspace’s control.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FOAM
Berapa nilai 1 FOAM pada tahun 2030?
Jika FOAM tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga FOAM tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga FOAM hari ini?
Harga FOAM hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah FOAM masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
FOAM tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi FOAM, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian FOAM di Indonesia?
FOAM senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga FOAM saat ini di Indonesia?
Harga live FOAM diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga FOAM terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga FOAM untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga FOAM di Indonesia?
Harga FOAM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Token mana yang memiliki volume perdagangan tertinggi di MEXC?
Berikut token yang paling banyak diperdagangkan saat ini di MEXC berdasarkan volume perdagangan 24 jam. Harga dan kinerja diperbarui terus-menerus berdasarkan data pasar live.
Token Terpopuler
Harga
Perubahan
BTC
102,482.82
+1.66%
ETH
3,388.45
+2.75%
COAI
1.156
+5.79%
SOL
161.31
+3.79%
USDC
1.0005
0.00%
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk FOAM di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan FOAM/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga FOAM bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga FOAM akan naik tahun ini?
Harga FOAM mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga FOAM (FOAM) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:32:30 (UTC+8)
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.