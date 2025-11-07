Harga Forest Knight Hari Ini

Harga live Forest Knight (KNIGHT) hari ini adalah $ 0.00522973, dengan perubahan 3.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KNIGHT ke USD saat ini adalah $ 0.00522973 per KNIGHT.

Forest Knight saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 106,645, dengan suplai yang beredar 20.39M KNIGHT. Selama 24 jam terakhir, KNIGHT diperdagangkan antara $ 0.0051449 (low) dan $ 0.00543338 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.8, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0045756.

Dalam kinerja jangka pendek, KNIGHT bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -15.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Forest Knight (KNIGHT)

Kapitalisasi Pasar $ 106.65K$ 106.65K $ 106.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 522.97K$ 522.97K $ 522.97K Suplai Peredaran 20.39M 20.39M 20.39M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

