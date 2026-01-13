Harga Froggie (FROGGIE)
Harga live Froggie (FROGGIE) hari ini adalah $ 0.00341522, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROGGIE ke USD saat ini adalah $ 0.00341522 per FROGGIE.
Froggie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,415,210, dengan suplai yang beredar 1.00B FROGGIE. Selama 24 jam terakhir, FROGGIE diperdagangkan antara $ 0.00337631 (low) dan $ 0.00346249 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.071032, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00286629.
Dalam kinerja jangka pendek, FROGGIE bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan -13.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Froggie saat ini adalah $ 3.42M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FROGGIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.42M.
+0.19%
-0.56%
-13.02%
-13.02%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Froggie ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Froggie ke USD adalah $ -0.0005913805.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Froggie ke USD adalah $ -0.0009384075.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Froggie ke USD adalah $ -0.0022289287623613085.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.56%
|30 Days
|$ -0.0005913805
|-17.31%
|60 Hari
|$ -0.0009384075
|-27.47%
|90 Hari
|$ -0.0022289287623613085
|-39.49%
Pada tahun 2040, harga Froggie berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!
Berapa harga real-time Froggie hari ini?
Harga live Froggie berada pada Rp57.6132245510, bergerak -0.56% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.
Bagaimana struktur harga harian untuk FROGGIE?
FROGGIE telah diperdagangkan antara Rp56.9568303605 dan Rp58.4106481795, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.
Berapa volatilitas yang ditunjukkan Froggie hari ini?
Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.
Dalam zona teknikal mana FROGGIE saat ini diperdagangkan?
Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa FROGGIE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.
Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Froggie?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp57613055855.50, Froggie berada di peringkat #2498, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.
Berapa aktivitas perdagangan yang dialami FROGGIE baru-baru ini?
Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.
Bagaimana perbandingan Froggie dengan ATH dan ATL-nya?
ATH-nya adalah Rp1198.27787560, sementara ATL-nya adalah Rp48.3530224695, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.
Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar FROGGIE?
Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC
Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan
Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading
Pump kripto teratas hari ini
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.