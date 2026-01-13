Berapa harga real-time Froggie hari ini?

Harga live Froggie berada pada Rp57.6132245510, bergerak -0.56% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk FROGGIE?

FROGGIE telah diperdagangkan antara Rp56.9568303605 dan Rp58.4106481795, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Froggie hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana FROGGIE saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa FROGGIE menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Froggie?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp57613055855.50, Froggie berada di peringkat #2498, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami FROGGIE baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Froggie dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp1198.27787560, sementara ATL-nya adalah Rp48.3530224695, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar FROGGIE?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam BNB Chain Ecosystem,Meme, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.