Harga Frogie Hari Ini

Harga live Frogie (FROGIE) hari ini adalah $ 0.00001833, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FROGIE ke USD saat ini adalah $ 0.00001833 per FROGIE.

Frogie saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,219.04, dengan suplai yang beredar 884.72M FROGIE. Selama 24 jam terakhir, FROGIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00038806, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001436.

Dalam kinerja jangka pendek, FROGIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frogie (FROGIE)

Kapitalisasi Pasar $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.22K$ 16.22K $ 16.22K Suplai Peredaran 884.72M 884.72M 884.72M Total Suplai 884,715,528.05 884,715,528.05 884,715,528.05

