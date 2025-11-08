Harga FUNGI Hari Ini

Harga live FUNGI (FUNGI) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUNGI ke USD saat ini adalah -- per FUNGI.

FUNGI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,400.26, dengan suplai yang beredar 999.64M FUNGI. Selama 24 jam terakhir, FUNGI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0048539, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUNGI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FUNGI (FUNGI)

Kapitalisasi Pasar $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.40K$ 11.40K $ 11.40K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,635,770.4139647 999,635,770.4139647 999,635,770.4139647

Kapitalisasi Pasar FUNGI saat ini adalah $ 11.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUNGI adalah 999.64M, dan total suplainya sebesar 999635770.4139647. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.40K.