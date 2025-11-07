BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gameflip hari ini adalah 0.00704434 USD. Lacak informasi harga aktual FLP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLP dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gameflip hari ini adalah 0.00704434 USD. Lacak informasi harga aktual FLP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLP

Info Harga FLP

Penjelasan FLP

Whitepaper FLP

Situs Web Resmi FLP

Tokenomi FLP

Prakiraan Harga FLP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gameflip

Harga Gameflip (FLP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FLP ke USD:

$0.00704434
$0.00704434$0.00704434
-1.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Gameflip (FLP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:51 (UTC+8)

Informasi Harga Gameflip (FLP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00699891
$ 0.00699891$ 0.00699891
Low 24 Jam
$ 0.00712528
$ 0.00712528$ 0.00712528
High 24 Jam

$ 0.00699891
$ 0.00699891$ 0.00699891

$ 0.00712528
$ 0.00712528$ 0.00712528

$ 0.268295
$ 0.268295$ 0.268295

$ 0.00103957
$ 0.00103957$ 0.00103957

--

-1.13%

-4.72%

-4.72%

Harga aktual Gameflip (FLP) adalah $0.00704434. Selama 24 jam terakhir, FLP diperdagangkan antara low $ 0.00699891 dan high $ 0.00712528, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLP adalah $ 0.268295, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00103957.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLP telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -1.13% selama 24 jam, dan -4.72% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gameflip (FLP)

$ 397.30K
$ 397.30K$ 397.30K

--
----

$ 704.43K
$ 704.43K$ 704.43K

56.40M
56.40M 56.40M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Gameflip saat ini adalah $ 397.30K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLP adalah 56.40M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 704.43K.

Riwayat Harga Gameflip (FLP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Gameflip ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Gameflip ke USD adalah $ -0.0006893140.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Gameflip ke USD adalah $ -0.0011455907.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Gameflip ke USD adalah $ -0.001958778979872157.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.13%
30 Days$ -0.0006893140-9.78%
60 Hari$ -0.0011455907-16.26%
90 Hari$ -0.001958778979872157-21.75%

Apa yang dimaksud dengan Gameflip (FLP)

The new decentralized ecosystem is founded by Gameflip, a venture-backed technology company which operates a robust digital goods marketplace with millions of users. Gameflip is a corporation based in Silicon Valley, California, USA. The company is managed by gaming industry experts with decades of combined experience, and funded by top tier venture capital investors. Established in 2014, Gameflip has already been at the forefront addressing the largely unmet demand for liquidity for digital goods.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Gameflip (FLP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Gameflip (USD)

Berapa nilai Gameflip (FLP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gameflip (FLP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gameflip.

Cek prediksi harga Gameflip sekarang!

FLP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Gameflip (FLP)

Memahami tokenomi Gameflip (FLP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Gameflip (FLP)

Berapa nilai Gameflip (FLP) hari ini?
Harga live FLP dalam USD adalah 0.00704434 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLP ke USD saat ini?
Harga FLP ke USD saat ini adalah $ 0.00704434. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gameflip?
Kapitalisasi pasar FLP adalah $ 397.30K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLP?
Suplai beredar FLP adalah 56.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLP?
FLP mencapai harga ATH sebesar 0.268295 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLP?
FLP mencapai harga ATL 0.00103957 USD.
Berapa volume perdagangan FLP?
Volume perdagangan 24 jam live FLP adalah -- USD.
Akankah harga FLP naik lebih tinggi tahun ini?
FLP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:43:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gameflip (FLP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,182.74
$100,182.74$100,182.74

-1.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,240.45
$3,240.45$3,240.45

-1.80%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0500
$1.0500$1.0500

+22.37%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.91
$152.91$152.91

-1.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,182.74
$100,182.74$100,182.74

-1.78%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,240.45
$3,240.45$3,240.45

-1.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.91
$152.91$152.91

-1.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1834
$2.1834$2.1834

-2.28%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.97
$942.97$942.97

+1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014773
$0.00014773$0.00014773

+2,854.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.275
$4.275$4.275

+327.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008035
$0.008035$0.008035

+276.52%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003892
$0.00003892$0.00003892

+261.37%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$20.4300
$20.4300$20.4300

+234.36%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009180
$0.009180$0.009180

+129.50%