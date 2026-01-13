Harga Gate Wrapped BTC Hari Ini

Harga live Gate Wrapped BTC (GTBTC) hari ini adalah $ 91,367, dengan perubahan 1.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GTBTC ke USD saat ini adalah $ 91,367 per GTBTC.

Gate Wrapped BTC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 274,100,215, dengan suplai yang beredar 3.00K GTBTC. Selama 24 jam terakhir, GTBTC diperdagangkan antara $ 90,346 (low) dan $ 92,519 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 125,984, sementara all-time low aset ini adalah $ 81,369.

Dalam kinerja jangka pendek, GTBTC bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -2.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gate Wrapped BTC (GTBTC)

Kapitalisasi Pasar $ 274.10M$ 274.10M $ 274.10M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 274.10M$ 274.10M $ 274.10M Suplai Peredaran 3.00K 3.00K 3.00K Total Suplai 3,000.0 3,000.0 3,000.0

Kapitalisasi Pasar Gate Wrapped BTC saat ini adalah $ 274.10M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GTBTC adalah 3.00K, dan total suplainya sebesar 3000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 274.10M.