Harga Gecky Hari Ini

Harga live Gecky (GECKY) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GECKY ke USD saat ini adalah -- per GECKY.

Gecky saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,991, dengan suplai yang beredar 69.42M GECKY. Selama 24 jam terakhir, GECKY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01823489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GECKY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gecky (GECKY)

Kapitalisasi Pasar $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.99K$ 20.99K $ 20.99K Suplai Peredaran 69.42M 69.42M 69.42M Total Suplai 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Kapitalisasi Pasar Gecky saat ini adalah $ 20.99K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GECKY adalah 69.42M, dan total suplainya sebesar 69420000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.99K.