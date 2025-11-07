Harga Genius Hari Ini

Harga live Genius (GENI) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GENI ke USD saat ini adalah -- per GENI.

Genius saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 191,867, dengan suplai yang beredar 309.77B GENI. Selama 24 jam terakhir, GENI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GENI bergerak +0.10% dalam satu jam terakhir dan -1.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Genius (GENI)

Kapitalisasi Pasar $ 191.87K$ 191.87K $ 191.87K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 405.62K$ 405.62K $ 405.62K Suplai Peredaran 309.77B 309.77B 309.77B Total Suplai 654,882,375,634.6165 654,882,375,634.6165 654,882,375,634.6165

Kapitalisasi Pasar Genius saat ini adalah $ 191.87K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GENI adalah 309.77B, dan total suplainya sebesar 654882375634.6165. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 405.62K.