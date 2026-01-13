Harga Ginnan The Cat Hari Ini

Harga live Ginnan The Cat (GINNAN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GINNAN ke USD saat ini adalah $ 0 per GINNAN.

Ginnan The Cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 121,943, dengan suplai yang beredar 6.90T GINNAN. Selama 24 jam terakhir, GINNAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GINNAN bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -20.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ginnan The Cat (GINNAN)

Kapitalisasi Pasar $ 121.94K$ 121.94K $ 121.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.94K$ 121.94K $ 121.94K Suplai Peredaran 6.90T 6.90T 6.90T Total Suplai 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4 6,899,850,626,973.4

