Berapa harga real-time Global Entertainment Token hari ini?

Harga live Global Entertainment Token berada pada Rp29.543004192, bergerak -12.20% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk GET?

GET telah diperdagangkan antara Rp26.663837408 dan Rp33.716682688, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Global Entertainment Token hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana GET saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa GET menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Global Entertainment Token?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp62781203368.0, Global Entertainment Token berada di peringkat #2423, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami GET baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Global Entertainment Token dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp246.756637712, sementara ATL-nya adalah Rp9.624999904, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar GET?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (2143515178.0 token), kinerja kategori dalam Cardano Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.