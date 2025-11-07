Harga Go Rest Offline Hari Ini

Harga live Go Rest Offline (GROF) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GROF ke USD saat ini adalah -- per GROF.

Go Rest Offline saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 77,733, dengan suplai yang beredar 747.53M GROF. Selama 24 jam terakhir, GROF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0059774, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GROF bergerak -0.45% dalam satu jam terakhir dan -26.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Go Rest Offline (GROF)

Kapitalisasi Pasar $ 77.73K$ 77.73K $ 77.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K Suplai Peredaran 747.53M 747.53M 747.53M Total Suplai 999,974,194.172062 999,974,194.172062 999,974,194.172062

Kapitalisasi Pasar Go Rest Offline saat ini adalah $ 77.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GROF adalah 747.53M, dan total suplainya sebesar 999974194.172062. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 103.99K.