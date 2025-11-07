Harga GoldenCat Hari Ini

Harga live GoldenCat (CATS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CATS ke USD saat ini adalah -- per CATS.

GoldenCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 81,907, dengan suplai yang beredar 690.69B CATS. Selama 24 jam terakhir, CATS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CATS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GoldenCat (CATS)

Kapitalisasi Pasar $ 81.91K$ 81.91K $ 81.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.91K$ 81.91K $ 81.91K Suplai Peredaran 690.69B 690.69B 690.69B Total Suplai 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

Kapitalisasi Pasar GoldenCat saat ini adalah $ 81.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CATS adalah 690.69B, dan total suplainya sebesar 690689999999.9999. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 81.91K.