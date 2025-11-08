Harga Good Entry Hari Ini

Harga live Good Entry (GOOD) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOOD ke USD saat ini adalah -- per GOOD.

Good Entry saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 46,318, dengan suplai yang beredar 466.00M GOOD. Selama 24 jam terakhir, GOOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.050873, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GOOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Good Entry (GOOD)

Kapitalisasi Pasar $ 46.32K$ 46.32K $ 46.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 66.93K$ 66.93K $ 66.93K Suplai Peredaran 466.00M 466.00M 466.00M Total Suplai 673,383,351.776824 673,383,351.776824 673,383,351.776824

Kapitalisasi Pasar Good Entry saat ini adalah $ 46.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOOD adalah 466.00M, dan total suplainya sebesar 673383351.776824. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 66.93K.