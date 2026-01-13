Harga Gora Hari Ini

Harga live Gora (GORA) hari ini adalah $ 0.00666181, dengan perubahan 7.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GORA ke USD saat ini adalah $ 0.00666181 per GORA.

Gora saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 252,962, dengan suplai yang beredar 38.00M GORA. Selama 24 jam terakhir, GORA diperdagangkan antara $ 0.00662967 (low) dan $ 0.00719459 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.750305, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00515946.

Dalam kinerja jangka pendek, GORA bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan -11.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gora (GORA)

Kapitalisasi Pasar $ 252.96K$ 252.96K $ 252.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 665.69K$ 665.69K $ 665.69K Suplai Peredaran 38.00M 38.00M 38.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Gora saat ini adalah $ 252.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GORA adalah 38.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 665.69K.