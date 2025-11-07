Harga GovWorld Hari Ini

Harga live GovWorld (GOV) hari ini adalah $ 0.00159955, dengan perubahan 1.27% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GOV ke USD saat ini adalah $ 0.00159955 per GOV.

GovWorld saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 73,915, dengan suplai yang beredar 46.21M GOV. Selama 24 jam terakhir, GOV diperdagangkan antara $ 0.0015661 (low) dan $ 0.00161068 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.240885, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00119396.

Dalam kinerja jangka pendek, GOV bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GovWorld (GOV)

Kapitalisasi Pasar $ 73.92K$ 73.92K $ 73.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 159.96K$ 159.96K $ 159.96K Suplai Peredaran 46.21M 46.21M 46.21M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GovWorld saat ini adalah $ 73.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GOV adalah 46.21M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 159.96K.