Harga GrandpaTrenchLive Hari Ini

Harga live GrandpaTrenchLive (GRAMPS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRAMPS ke USD saat ini adalah -- per GRAMPS.

GrandpaTrenchLive saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,500.47, dengan suplai yang beredar 999.26M GRAMPS. Selama 24 jam terakhir, GRAMPS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRAMPS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GrandpaTrenchLive (GRAMPS)

Kapitalisasi Pasar $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Suplai Peredaran 999.26M 999.26M 999.26M Total Suplai 999,260,685.651754 999,260,685.651754 999,260,685.651754

Kapitalisasi Pasar GrandpaTrenchLive saat ini adalah $ 5.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRAMPS adalah 999.26M, dan total suplainya sebesar 999260685.651754. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.50K.