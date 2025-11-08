Harga HAKU Hari Ini

Harga live HAKU (HAKU) hari ini adalah $ 0.00000784, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAKU ke USD saat ini adalah $ 0.00000784 per HAKU.

HAKU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,831.39, dengan suplai yang beredar 998.58M HAKU. Selama 24 jam terakhir, HAKU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00038921, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000051.

Dalam kinerja jangka pendek, HAKU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HAKU (HAKU)

Kapitalisasi Pasar $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K Suplai Peredaran 998.58M 998.58M 998.58M Total Suplai 998,579,948.01444 998,579,948.01444 998,579,948.01444

Kapitalisasi Pasar HAKU saat ini adalah $ 7.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAKU adalah 998.58M, dan total suplainya sebesar 998579948.01444. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.83K.