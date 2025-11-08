Harga Halo Hari Ini

Harga live Halo (HLO) hari ini adalah $ 0.00023287, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HLO ke USD saat ini adalah $ 0.00023287 per HLO.

Halo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,486, dengan suplai yang beredar 208.21M HLO. Selama 24 jam terakhir, HLO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04466995, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00019565.

Dalam kinerja jangka pendek, HLO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Halo (HLO)

Kapitalisasi Pasar $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Suplai Peredaran 208.21M 208.21M 208.21M Total Suplai 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Halo saat ini adalah $ 48.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HLO adalah 208.21M, dan total suplainya sebesar 2100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 489.03K.