Harga Hat Hari Ini

Harga live Hat (HAT) hari ini adalah $ 0.00250176, dengan perubahan 5.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAT ke USD saat ini adalah $ 0.00250176 per HAT.

Hat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,080, dengan suplai yang beredar 14.42M HAT. Selama 24 jam terakhir, HAT diperdagangkan antara $ 0.00234949 (low) dan $ 0.00248896 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0469251, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00192629.

Dalam kinerja jangka pendek, HAT bergerak +0.96% dalam satu jam terakhir dan -33.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hat (HAT)

Kapitalisasi Pasar $ 36.08K$ 36.08K $ 36.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 155.00K$ 155.00K $ 155.00K Suplai Peredaran 14.42M 14.42M 14.42M Total Suplai 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378 61,955,726.73853378

