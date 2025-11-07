Harga hBARK Hari Ini

Harga live hBARK (HBARK) hari ini adalah $ 0.00032133, dengan perubahan 3.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HBARK ke USD saat ini adalah $ 0.00032133 per HBARK.

hBARK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 134,960, dengan suplai yang beredar 420.00M HBARK. Selama 24 jam terakhir, HBARK diperdagangkan antara $ 0.00031204 (low) dan $ 0.00033377 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00328604, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00031204.

Dalam kinerja jangka pendek, HBARK bergerak +1.25% dalam satu jam terakhir dan -19.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hBARK (HBARK)

Kapitalisasi Pasar $ 134.96K$ 134.96K $ 134.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 134.96K$ 134.96K $ 134.96K Suplai Peredaran 420.00M 420.00M 420.00M Total Suplai 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Kapitalisasi Pasar hBARK saat ini adalah $ 134.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HBARK adalah 420.00M, dan total suplainya sebesar 420000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 134.96K.