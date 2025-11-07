BursaDEX+
Harga live HEDGE hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual HEDGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HEDGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HEDGE

Info Harga HEDGE

Penjelasan HEDGE

Situs Web Resmi HEDGE

Tokenomi HEDGE

Prakiraan Harga HEDGE

Harga HEDGE (HEDGE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HEDGE ke USD:

$0.00030734
-5.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live HEDGE (HEDGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:59:32 (UTC+8)

Informasi Harga HEDGE (HEDGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.42%

-6.01%

-37.76%

-37.76%

Harga aktual HEDGE (HEDGE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, HEDGE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHEDGE adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HEDGE telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -6.01% selama 24 jam, dan -37.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HEDGE (HEDGE)

$ 307.33K
--
$ 307.33K
999.98M
999,984,245.8355052
Kapitalisasi Pasar HEDGE saat ini adalah $ 307.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HEDGE adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999984245.8355052. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 307.33K.

Riwayat Harga HEDGE (HEDGE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HEDGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HEDGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HEDGE ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HEDGE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-6.01%
30 Days$ 0+42.89%
60 Hari$ 0+157.42%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HEDGE (HEDGE)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga HEDGE (USD)

Berapa nilai HEDGE (HEDGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HEDGE (HEDGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HEDGE.

Cek prediksi harga HEDGE sekarang!

HEDGE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi HEDGE (HEDGE)

Memahami tokenomi HEDGE (HEDGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HEDGE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang HEDGE (HEDGE)

Berapa nilai HEDGE (HEDGE) hari ini?
Harga live HEDGE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HEDGE ke USD saat ini?
Harga HEDGE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HEDGE?
Kapitalisasi pasar HEDGE adalah $ 307.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HEDGE?
Suplai beredar HEDGE adalah 999.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HEDGE?
HEDGE mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HEDGE?
HEDGE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan HEDGE?
Volume perdagangan 24 jam live HEDGE adalah -- USD.
Akankah harga HEDGE naik lebih tinggi tahun ini?
HEDGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HEDGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:59:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HEDGE (HEDGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

