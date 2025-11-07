Informasi Harga Helal Para Coin (HPC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 Low 24 Jam $ 0 $ 0 $ 0 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 High 24 Jam $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00681725$ 0.00681725 $ 0.00681725 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) -0.02% Perubahan Harga (1 Hari) -0.03% Perubahan Harga (7H) -0.03% Perubahan Harga (7H) -0.03%

Harga aktual Helal Para Coin (HPC) adalah --. Selama 24 jam terakhir, HPC diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHPC adalah $ 0.00681725, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HPC telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -0.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Helal Para Coin (HPC)

Kapitalisasi Pasar $ 343.80K$ 343.80K $ 343.80K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 343.80K$ 343.80K $ 343.80K Suplai Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Total Suplai 999,866,469.4213508 999,866,469.4213508 999,866,469.4213508

Kapitalisasi Pasar Helal Para Coin saat ini adalah $ 343.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HPC adalah 999.87M, dan total suplainya sebesar 999866469.4213508. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 343.80K.