BursaDEX+
Harga live Helder hari ini adalah 0.244897 USD. Lacak informasi harga aktual HLDR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HLDR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Helder (HLDR)

Harga Live 1 HLDR ke USD:

$0.244897
$0.244897
+3.60%1D
Grafik Harga Live Helder (HLDR)
Informasi Harga Helder (HLDR) (USD)

$ 0.234988
$ 0.234988
Low 24 Jam
$ 0.246892
$ 0.246892
High 24 Jam

$ 0.234988
$ 0.234988

$ 0.246892
$ 0.246892

$ 0.285386
$ 0.285386

$ 0.00000728
$ 0.00000728

Harga aktual Helder (HLDR) adalah $0.244897. Selama 24 jam terakhir, HLDR diperdagangkan antara low $ 0.234988 dan high $ 0.246892, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHLDR adalah $ 0.285386, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000728.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HLDR telah berubah sebesar +0.30% selama 1 jam terakhir, +4.22% selama 24 jam, dan +1.98% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

$ 90.97M
$ 90.97M

--
--

$ 90.97M
$ 90.97M

371.47M
371.47M

371,468,043.1902994
371,468,043.1902994

Kapitalisasi Pasar Helder saat ini adalah $ 90.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HLDR adalah 371.47M, dan total suplainya sebesar 371468043.1902994. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 90.97M.

Riwayat Harga Helder (HLDR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Helder ke USD adalah $ +0.00990928.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Helder ke USD adalah $ -0.0252019584.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Helder ke USD adalah $ +0.0185134785.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Helder ke USD adalah $ +0.244888160772981563182.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00990928+4.22%
30 Days$ -0.0252019584-10.29%
60 Hari$ +0.0185134785+7.56%
90 Hari$ +0.244888160772981563182+2,770,470.32%

Apa yang dimaksud dengan Helder (HLDR)

Helder is a next-generation staking and compounding protocol designed to provide secure, sustainable, and automated passive income. Unlike traditional DeFi staking platforms that rely on unsustainable high APYs, Helder ensures long-term profitability through a fixed APY model, automated reward distribution, and a deflationary token mechanism. Built with anti-rug-pull protections, fully verified & audited smart contracts, and a doxxed team. helder prioritizes investor security and transparency. The ecosystem extends beyond staking, incorporating multi-chain expansion, and SaaS products to drive real-world utility. With hYBRID staking, compounding rewards every second, and instant withdrawals at Live market prices. helder redefines how investors generate wealth in DeFi.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Helder (HLDR)

Prediksi Harga Helder (USD)

Berapa nilai Helder (HLDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Helder (HLDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helder.

Cek prediksi harga Helder sekarang!

HLDR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Helder (HLDR)

Memahami tokenomi Helder (HLDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HLDR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Helder (HLDR)

Berapa nilai Helder (HLDR) hari ini?
Harga live HLDR dalam USD adalah 0.244897 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HLDR ke USD saat ini?
Harga HLDR ke USD saat ini adalah $ 0.244897. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Helder?
Kapitalisasi pasar HLDR adalah $ 90.97M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HLDR?
Suplai beredar HLDR adalah 371.47M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HLDR?
HLDR mencapai harga ATH sebesar 0.285386 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HLDR?
HLDR mencapai harga ATL 0.00000728 USD.
Berapa volume perdagangan HLDR?
Volume perdagangan 24 jam live HLDR adalah -- USD.
Akankah harga HLDR naik lebih tinggi tahun ini?
HLDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HLDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

