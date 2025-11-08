Harga Helio Hari Ini

Harga live Helio (HELIO) hari ini adalah $ 0.0000554, dengan perubahan 10.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HELIO ke USD saat ini adalah $ 0.0000554 per HELIO.

Helio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,266, dengan suplai yang beredar 925.37M HELIO. Selama 24 jam terakhir, HELIO diperdagangkan antara $ 0.00005501 (low) dan $ 0.00006211 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00493753, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005501.

Dalam kinerja jangka pendek, HELIO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -46.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Helio (HELIO)

Kapitalisasi Pasar $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 51.27K$ 51.27K $ 51.27K Suplai Peredaran 925.37M 925.37M 925.37M Total Suplai 925,369,775.7350733 925,369,775.7350733 925,369,775.7350733

Kapitalisasi Pasar Helio saat ini adalah $ 51.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HELIO adalah 925.37M, dan total suplainya sebesar 925369775.7350733. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 51.27K.