Harga Hinagi Hari Ini

Harga live Hinagi (HINAGI) hari ini adalah $ 0.00006211, dengan perubahan 2.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HINAGI ke USD saat ini adalah $ 0.00006211 per HINAGI.

Hinagi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,626, dengan suplai yang beredar 588.80M HINAGI. Selama 24 jam terakhir, HINAGI diperdagangkan antara $ 0.00005968 (low) dan $ 0.00006264 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00098955, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004907.

Dalam kinerja jangka pendek, HINAGI bergerak +1.30% dalam satu jam terakhir dan -14.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hinagi (HINAGI)

Kapitalisasi Pasar $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.63K$ 36.63K $ 36.63K Suplai Peredaran 588.80M 588.80M 588.80M Total Suplai 588,800,000.0 588,800,000.0 588,800,000.0

Kapitalisasi Pasar Hinagi saat ini adalah $ 36.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HINAGI adalah 588.80M, dan total suplainya sebesar 588800000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 36.63K.