Harga Holdcoin Hari Ini

Harga live Holdcoin (HOLD) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOLD ke USD saat ini adalah -- per HOLD.

Holdcoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 144,632, dengan suplai yang beredar 10.00B HOLD. Selama 24 jam terakhir, HOLD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00411566, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOLD bergerak -0.38% dalam satu jam terakhir dan -15.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Holdcoin (HOLD)

Kapitalisasi Pasar $ 144.63K$ 144.63K $ 144.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 144.63K$ 144.63K $ 144.63K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

