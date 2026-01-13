Harga hop cat Hari Ini

Harga live hop cat (HOP) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOP ke USD saat ini adalah $ 0 per HOP.

hop cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,772, dengan suplai yang beredar 999.47M HOP. Selama 24 jam terakhir, HOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00371814, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hop cat (HOP)

Kapitalisasi Pasar $ 28.77K$ 28.77K $ 28.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.77K$ 28.77K $ 28.77K Suplai Peredaran 999.47M 999.47M 999.47M Total Suplai 999,472,038.105194 999,472,038.105194 999,472,038.105194

Kapitalisasi Pasar hop cat saat ini adalah $ 28.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOP adalah 999.47M, dan total suplainya sebesar 999472038.105194. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.77K.