BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Harga live hop cat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar HOP adalah 28,772 USD. Lacak informasi harga aktual HOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live hop cat hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar HOP adalah 28,772 USD. Lacak informasi harga aktual HOP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang HOP

Info Harga HOP

Penjelasan HOP

Whitepaper HOP

Situs Web Resmi HOP

Tokenomi HOP

Prakiraan Harga HOP

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo hop cat

Harga hop cat (HOP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOP ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live hop cat (HOP)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:44:54 (UTC+8)

Harga hop cat Hari Ini

Harga live hop cat (HOP) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOP ke USD saat ini adalah $ 0 per HOP.

hop cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,772, dengan suplai yang beredar 999.47M HOP. Selama 24 jam terakhir, HOP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00371814, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar hop cat (HOP)

$ 28.77K
$ 28.77K$ 28.77K

--
----

$ 28.77K
$ 28.77K$ 28.77K

999.47M
999.47M 999.47M

999,472,038.105194
999,472,038.105194 999,472,038.105194

Kapitalisasi Pasar hop cat saat ini adalah $ 28.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOP adalah 999.47M, dan total suplainya sebesar 999472038.105194. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.77K.

Riwayat Harga hop cat USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00371814
$ 0.00371814$ 0.00371814

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.95%

-10.95%

Riwayat Harga hop cat (HOP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga hop cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga hop cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga hop cat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga hop cat ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-14.09%
60 Hari$ 0+15.41%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk hop cat

Prediksi Harga hop cat (HOP) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOP pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga hop cat (HOP) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga hop cat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga hop cat yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga HOP pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga hop cat.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya hop cat (HOP)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang hop cat

Berapa harga saat ini dari hop cat?

hop cat dihargai sebesar Rp0.48493782973752000, bergerak naik --% hari ini.

Seberapa cepatkah komunitas HOP berkembang?

Saat ini terdapat -- pemegang, dan peningkatan jumlah ini sering menandakan meningkatnya adopsi, perluasan komunitas, serta keterlibatan jaringan yang lebih luas.

Bagaimana permintaan memengaruhi harga hop cat?

Permintaan dipengaruhi oleh kasus penggunaan, kondisi pasar, sentimen investor, dan perannya dalam sektor Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem. Permintaan yang lebih tinggi dapat mempercepat pergerakan harga selama periode dengan volume perdagangan tinggi.

Berapa volume perdagangan HOP hari ini?

Volume perdagangan mencapai Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dan likuiditas pasar yang sehat.

Bagaimana perbandingan HOP dengan kinerja historisnya?

Harga tertinggi (ATH) adalah Rp62.62823001946032000 dan harga terendah (ATL) adalah Rp0.33317368086864000, memberikan konteks mengenai siklus kinerja masa lalu.

Berapa banyak token yang beredar?

Terdapat 999472038.105194 token yang beredar, memengaruhi ketersediaan, kapitalisasi pasar, dan valuasi jangka panjang.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang hop cat

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 12:44:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting hop cat (HOP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Jelajahi hop cat Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
XRP

XRP

XRP
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Empire of Sight

Empire of Sight

SIGHT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PsyopAnime

PsyopAnime

PSYOPANIME

$0.01950
$0.01950$0.01950

+95.00%

CKUSDT

CKUSDT

CKUSDT

$0.9996
$0.9996$0.9996

+5.22%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

FRAX

FRAX

FRAX

$0.7956
$0.7956$0.7956

+165.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

TriArch Protocol

TriArch Protocol

TRIARC

$1.0569
$1.0569$1.0569

+428.97%

Tacture

Tacture

TACAI

$0.3757
$0.3757$0.3757

+281.80%

Ant.Fun

Ant.Fun

ANB

$0.01963
$0.01963$0.01963

+96.30%

人生K线

人生K线

人生K线

$0.0124579
$0.0124579$0.0124579

+50.09%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.0000000005068
$0.0000000005068$0.0000000005068

+35.11%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.