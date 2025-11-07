BursaDEX+
Harga live Huobi hari ini adalah 0.303785 USD. Lacak informasi harga aktual HT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HT

Info Harga HT

Penjelasan HT

Situs Web Resmi HT

Tokenomi HT

Prakiraan Harga HT

Logo Huobi

Harga Huobi (HT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HT ke USD:

$0.303785
+0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Huobi (HT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:26:59 (UTC+8)

Informasi Harga Huobi (HT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.289026
Low 24 Jam
$ 0.305873
High 24 Jam

$ 0.289026
$ 0.305873
$ 39.66
$ 0.145929
-0.34%

+0.86%

-11.18%

-11.18%

Harga aktual Huobi (HT) adalah $0.303785. Selama 24 jam terakhir, HT diperdagangkan antara low $ 0.289026 dan high $ 0.305873, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHT adalah $ 39.66, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.145929.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HT telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, +0.86% selama 24 jam, dan -11.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Huobi (HT)

$ 33.23M
--
$ 33.23M
109.40M
109,395,689.2524321
Kapitalisasi Pasar Huobi saat ini adalah $ 33.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HT adalah 109.40M, dan total suplainya sebesar 109395689.2524321. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.23M.

Riwayat Harga Huobi (HT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Huobi ke USD adalah $ +0.00258025.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Huobi ke USD adalah $ -0.0693949138.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Huobi ke USD adalah $ -0.1147975566.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Huobi ke USD adalah $ +0.01952847591209037.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00258025+0.86%
30 Days$ -0.0693949138-22.84%
60 Hari$ -0.1147975566-37.78%
90 Hari$ +0.01952847591209037+6.87%

Apa yang dimaksud dengan Huobi (HT)

Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi’s millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance’s place as the world’s leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system.

Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, “not an ICO,” due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi’s founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017.

The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That’s 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward.

Huobi isn’t the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Huobi (HT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Huobi (USD)

Berapa nilai Huobi (HT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Huobi (HT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Huobi.

Cek prediksi harga Huobi sekarang!

HT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Huobi (HT)

Memahami tokenomi Huobi (HT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Huobi (HT)

Berapa nilai Huobi (HT) hari ini?
Harga live HT dalam USD adalah 0.303785 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HT ke USD saat ini?
Harga HT ke USD saat ini adalah $ 0.303785. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Huobi?
Kapitalisasi pasar HT adalah $ 33.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HT?
Suplai beredar HT adalah 109.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HT?
HT mencapai harga ATH sebesar 39.66 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HT?
HT mencapai harga ATL 0.145929 USD.
Berapa volume perdagangan HT?
Volume perdagangan 24 jam live HT adalah -- USD.
Akankah harga HT naik lebih tinggi tahun ini?
HT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Huobi (HT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

