Apa yang dimaksud dengan Huobi (HT)

Huobi, the third-largest cryptocurrency exchange in the world, recently announced and launched a new currency. The Huobi Token (HT) rewards exchange users for their loyalty with lowered transaction fees while also carrying its own value in tradable pairs against popular currencies. The hope was to bring greater value to Huobi's millions of users, mostly located in Asian countries. The launch of the Huobi Token follows in the footsteps of other loyalty-building tokens that other exchanges have launched. The first and most successful of these tokens has been Binance Coin (BNB). The creation of BNB secured Binance's place as the world's leading exchange. It offered discounted trading fees in exchange for customer loyalty, primarily functioning as a loyalty rewards system. Huobi officially announced its intentions to launch a new token on January 22, 2018. Over the course of 15 days, Huobi would distribute 300 million HT (60% of the total supply) to its pro users who purchased a discounted service package. Each morning, a new batch of HT would become available on a first come, first served basis. Huobi declared this token distribution scheme, "not an ICO," due to the nature of the offering. Users are buying a specific service package, part of which includes HT that give a discount toward trading fees. The exchange launched the Huobi Token as part of an overall strategy to recover its user base after tightening regulations in China severely restricted cryptocurrency trading. In an interview with CoinDesk, Leon Li, Huobi's founder, revealed that Chinese rule changes had decimated the trading volume on Huobi by 95% between September 15 and November 1, 2017. The HT token distribution began on January 24 and wrapped up on February 7, 2018. Each day of the distribution, millions of tokens sold out in mere minutes after going on sale. At that point, 300 million HT had been distributed to Huobi Pro members who bought packages. That's 60% of the total supply currently in public circulation. Another 200 million HT, 40% of the total supply, was set aside. 20% goes toward user rewards and platform operation. The other 20% is vested for four years and constitutes the team reward. Huobi isn't the first exchange to issue its own token. Binance (BNB), Bibox (BIX), KuCoin (KCS) and Coss (COSS) have all issued their own tokens as well.

Sumber Daya Huobi (HT) Situs Web Resmi

Prediksi Harga Huobi (USD)

Berapa nilai Huobi (HT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Huobi (HT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Huobi.

Cek prediksi harga Huobi sekarang!

HT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Huobi (HT)

Memahami tokenomi Huobi (HT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Huobi (HT) Berapa nilai Huobi (HT) hari ini? Harga live HT dalam USD adalah 0.303785 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HT ke USD saat ini? $ 0.303785 . Cobalah Harga HT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Huobi? Kapitalisasi pasar HT adalah $ 33.23M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HT? Suplai beredar HT adalah 109.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HT? HT mencapai harga ATH sebesar 39.66 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HT? HT mencapai harga ATL 0.145929 USD . Berapa volume perdagangan HT? Volume perdagangan 24 jam live HT adalah -- USD . Akankah harga HT naik lebih tinggi tahun ini? HT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Huobi (HT)