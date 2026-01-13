Harga Husbant Hari Ini

Harga live Husbant (HUSBANT) hari ini adalah $ 0.00003262, dengan perubahan 34.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUSBANT ke USD saat ini adalah $ 0.00003262 per HUSBANT.

Husbant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,340, dengan suplai yang beredar 991.47M HUSBANT. Selama 24 jam terakhir, HUSBANT diperdagangkan antara $ 0.00002799 (low) dan $ 0.00007033 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00072833, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001175.

Dalam kinerja jangka pendek, HUSBANT bergerak +11.35% dalam satu jam terakhir dan +98.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Husbant (HUSBANT)

Kapitalisasi Pasar $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.34K$ 32.34K $ 32.34K Suplai Peredaran 991.47M 991.47M 991.47M Total Suplai 991,471,731.330308 991,471,731.330308 991,471,731.330308

Kapitalisasi Pasar Husbant saat ini adalah $ 32.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUSBANT adalah 991.47M, dan total suplainya sebesar 991471731.330308. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.34K.