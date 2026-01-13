Harga Hyperlane USD Coin Hari Ini

Harga live Hyperlane USD Coin (HUSDC) hari ini adalah $ 1.004, dengan perubahan 1.40% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUSDC ke USD saat ini adalah $ 1.004 per HUSDC.

Hyperlane USD Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,102,965, dengan suplai yang beredar 1.10M HUSDC. Selama 24 jam terakhir, HUSDC diperdagangkan antara $ 0.981049 (low) dan $ 1.03 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.052, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.96543.

Dalam kinerja jangka pendek, HUSDC bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -0.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hyperlane USD Coin (HUSDC)

Kapitalisasi Pasar $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Suplai Peredaran 1.10M 1.10M 1.10M Total Suplai 1,098,390.448381 1,098,390.448381 1,098,390.448381

