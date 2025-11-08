Harga Indi Hari Ini

Harga live Indi (INDI) hari ini adalah $ 0.00071089, dengan perubahan 24.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INDI ke USD saat ini adalah $ 0.00071089 per INDI.

Indi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,221, dengan suplai yang beredar 80.50M INDI. Selama 24 jam terakhir, INDI diperdagangkan antara $ 0.00057188 (low) dan $ 0.00073686 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.065643, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00048131.

Dalam kinerja jangka pendek, INDI bergerak +3.45% dalam satu jam terakhir dan -27.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Indi (INDI)

Kapitalisasi Pasar $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 57.22K$ 57.22K $ 57.22K Suplai Peredaran 80.50M 80.50M 80.50M Total Suplai 80,500,000.0 80,500,000.0 80,500,000.0

