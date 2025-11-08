Harga ISTARAI by Virtuals Hari Ini

Harga live ISTARAI by Virtuals (ISTAR) hari ini adalah $ 0.00002226, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISTAR ke USD saat ini adalah $ 0.00002226 per ISTAR.

ISTARAI by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,173, dengan suplai yang beredar 995.92M ISTAR. Selama 24 jam terakhir, ISTAR diperdagangkan antara $ 0.00002226 (low) dan $ 0.00002226 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00071007, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000104.

Dalam kinerja jangka pendek, ISTAR bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ISTARAI by Virtuals (ISTAR)

Kapitalisasi Pasar $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.17K$ 22.17K $ 22.17K Suplai Peredaran 995.92M 995.92M 995.92M Total Suplai 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906 995,923,133.4727906

