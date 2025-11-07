Harga IXORAPAD Hari Ini

Harga live IXORAPAD (IXORA) hari ini adalah --, dengan perubahan 10.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IXORA ke USD saat ini adalah -- per IXORA.

IXORAPAD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 105,631, dengan suplai yang beredar 1.00B IXORA. Selama 24 jam terakhir, IXORA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00417957, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, IXORA bergerak -5.98% dalam satu jam terakhir dan +1.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar IXORAPAD (IXORA)

Kapitalisasi Pasar $ 105.63K$ 105.63K $ 105.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 528.15K$ 528.15K $ 528.15K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar IXORAPAD saat ini adalah $ 105.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IXORA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 5000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 528.15K.