Harga Jason Derulo Hari Ini

Harga live Jason Derulo (JASON) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JASON ke USD saat ini adalah -- per JASON.

Jason Derulo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,642, dengan suplai yang beredar 999.85M JASON. Selama 24 jam terakhir, JASON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03535784, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JASON bergerak +4.55% dalam satu jam terakhir dan +14.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jason Derulo (JASON)

Kapitalisasi Pasar $ 108.64K$ 108.64K $ 108.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 108.64K$ 108.64K $ 108.64K Suplai Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Total Suplai 999,850,147.153704 999,850,147.153704 999,850,147.153704

Kapitalisasi Pasar Jason Derulo saat ini adalah $ 108.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JASON adalah 999.85M, dan total suplainya sebesar 999850147.153704. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 108.64K.