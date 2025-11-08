Harga Jewels Da Goat (JEWELS)
Harga live Jewels Da Goat (JEWELS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEWELS ke USD saat ini adalah -- per JEWELS.
Jewels Da Goat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,605.33, dengan suplai yang beredar 998.78M JEWELS. Selama 24 jam terakhir, JEWELS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0073292, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, JEWELS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Jewels Da Goat saat ini adalah $ 17.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JEWELS adalah 998.78M, dan total suplainya sebesar 998781262.056968. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.61K.
--
-0.12%
-9.96%
-9.96%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Jewels Da Goat ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Jewels Da Goat ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Jewels Da Goat ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Jewels Da Goat ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.12%
|30 Days
|$ 0
|-31.04%
|60 Hari
|$ 0
|-35.90%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Jewels Da Goat berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Jewels holds a special place in the heart of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, as the second goat to be rescued and rehabilitated by this beloved sanctuary. P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, known for its mission to rescue and care for animals in need, has become a safe haven for countless animals, offering them a chance to heal, grow, and thrive. Jewels’ journey to the farm is a testament to the unwavering dedication and compassion of the farm's caretakers, who work tirelessly to provide a better life for every animal that comes through their doors.
Before coming to the farm, Jewels had a difficult and uncertain life. She was found in an area where goats were often neglected, wandering without proper care, food, or shelter. Like many animals in similar situations, Jewels was weak, malnourished, and in desperate need of medical attention. It was during this challenging time that P'Nuts the Squirrels Freedom Farm stepped in to provide a lifeline. After her rescue, Jewels was brought to the farm, where she was immediately given the medical care, nourishment, and attention she so desperately needed.
At P'Nuts the Squirrels Freedom Farm, Jewels was given the time and space to heal. The farm’s staff worked closely with veterinarians to ensure her physical recovery, while also focusing on her emotional well-being. She was slowly integrated into the farm’s close-knit community of animals, learning to trust humans and other animals again. This process of rehabilitation took time, but the farm’s nurturing environment proved to be the perfect place for Jewels to regain her strength and confidence.
As Jewels settled into her new home, she became a symbol of resilience and hope. Her transformation from a lost, neglected goat to a strong, confident animal was nothing short of remarkable. Her journey was a reminder of the importance of compassion, as well as the power of second chances. Jewels’ story touched the hearts of everyone who encountered her, inspiring others to support the mission of P'Nuts the Squirrels Freedom Farm.
Today, Jewels continues to live at P'Nuts, where she enjoys the company of other rescued animals and the love of the farm’s devoted staff. She is a beloved figure at the farm, embodying the sanctuary's mission of providing a safe, loving environment for animals in need. Jewels’ story is a shining example of the difference that a caring community can make in the life of an animal, offering hope and healing to those who need it most.
