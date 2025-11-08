Harga Jewels Da Goat Hari Ini

Harga live Jewels Da Goat (JEWELS) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JEWELS ke USD saat ini adalah -- per JEWELS.

Jewels Da Goat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,605.33, dengan suplai yang beredar 998.78M JEWELS. Selama 24 jam terakhir, JEWELS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0073292, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JEWELS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Jewels Da Goat (JEWELS)

Kapitalisasi Pasar $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.61K$ 17.61K $ 17.61K Suplai Peredaran 998.78M 998.78M 998.78M Total Suplai 998,781,262.056968 998,781,262.056968 998,781,262.056968

Kapitalisasi Pasar Jewels Da Goat saat ini adalah $ 17.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JEWELS adalah 998.78M, dan total suplainya sebesar 998781262.056968. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.61K.