Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh JPMorgan Chase xStock?

JPMorgan Chase xStock beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari JPMX?

Token ini dihargai sebesar Rp5448783.90, mencatat pergerakan harga sebesar -1.93% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh JPMorgan Chase xStock?

JPMorgan Chase xStock termasuk dalam kategori Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan JPMX dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari JPMorgan Chase xStock?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp5822253332.7, menempatkan aset ini di peringkat #5162. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai JPMX yang beredar saat ini?

Terdapat 1068.549149084297 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk JPMorgan Chase xStock hari ini?

Dalam satu hari terakhir, JPMX mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, JPMorgan Chase xStock berfluktuasi antara Rp5388729.192 dan Rp5556241.341, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.