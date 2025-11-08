Harga JUJU Hari Ini

Harga live JUJU (JUJU) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUJU ke USD saat ini adalah -- per JUJU.

JUJU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,765.18, dengan suplai yang beredar 999.36M JUJU. Selama 24 jam terakhir, JUJU diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119818, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUJU bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar JUJU (JUJU)

Kapitalisasi Pasar $ 13.77K$ 13.77K $ 13.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.77K$ 13.77K $ 13.77K Suplai Peredaran 999.36M 999.36M 999.36M Total Suplai 999,363,549.129617 999,363,549.129617 999,363,549.129617

