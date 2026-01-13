Harga Justice for Marlee Hari Ini

Harga live Justice for Marlee (MARLEE) hari ini adalah $ 0.00002151, dengan perubahan 6.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARLEE ke USD saat ini adalah $ 0.00002151 per MARLEE.

Justice for Marlee saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 21,510, dengan suplai yang beredar 999.89M MARLEE. Selama 24 jam terakhir, MARLEE diperdagangkan antara $ 0.000018 (low) dan $ 0.0000244 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107314, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001236.

Dalam kinerja jangka pendek, MARLEE bergerak -1.12% dalam satu jam terakhir dan -60.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Justice for Marlee (MARLEE)

Kapitalisasi Pasar $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 21.51K$ 21.51K $ 21.51K Suplai Peredaran 999.89M 999.89M 999.89M Total Suplai 999,887,621.419649 999,887,621.419649 999,887,621.419649

