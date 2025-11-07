BursaDEX+
Harga live Kabosu ERC20 hari ini adalah 0.00042932 USD. Lacak informasi harga aktual KABOSU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KABOSU dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Kabosu ERC20

Harga Kabosu ERC20 (KABOSU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KABOSU ke USD:

$0.00042932
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Kabosu ERC20 (KABOSU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:53:04 (UTC+8)

Informasi Harga Kabosu ERC20 (KABOSU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.01850467
$ 0.00039571
--

--

-32.89%

-32.89%

Harga aktual Kabosu ERC20 (KABOSU) adalah $0.00042932. Selama 24 jam terakhir, KABOSU diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKABOSU adalah $ 0.01850467, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00039571.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KABOSU telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -32.89% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kabosu ERC20 (KABOSU)

$ 429.33K
--
$ 429.33K
1.00B
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Kabosu ERC20 saat ini adalah $ 429.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KABOSU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 429.33K.

Riwayat Harga Kabosu ERC20 (KABOSU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kabosu ERC20 ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kabosu ERC20 ke USD adalah $ -0.0001761512.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kabosu ERC20 ke USD adalah $ -0.0001257676.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kabosu ERC20 ke USD adalah $ -0.000175033121098171.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0001761512-41.03%
60 Hari$ -0.0001257676-29.29%
90 Hari$ -0.000175033121098171-28.96%

Apa yang dimaksud dengan Kabosu ERC20 (KABOSU)

Kabosu, The Dogecoin Dog. Making Memes Great Again.

Kabosu embodies the original meme coin spirit — the energy, humor, and community that started it all. There’s no better way to recapture the magic and joy of meme coins than with the very symbol that sparked this entire phenomenon.

The legendary dog, the original meme, the face recognized by millions around the globe — Kabosu is the perfect icon to lead Ethereum back to fun. It is symbolic to us all, and has impacted so many of our lives. It is universally understood, as all good memes should be.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Kabosu ERC20 (KABOSU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Kabosu ERC20 (USD)

Berapa nilai Kabosu ERC20 (KABOSU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kabosu ERC20 (KABOSU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kabosu ERC20.

Cek prediksi harga Kabosu ERC20 sekarang!

KABOSU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Kabosu ERC20 (KABOSU)

Memahami tokenomi Kabosu ERC20 (KABOSU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KABOSU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Kabosu ERC20 (KABOSU)

Berapa nilai Kabosu ERC20 (KABOSU) hari ini?
Harga live KABOSU dalam USD adalah 0.00042932 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KABOSU ke USD saat ini?
Harga KABOSU ke USD saat ini adalah $ 0.00042932. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kabosu ERC20?
Kapitalisasi pasar KABOSU adalah $ 429.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KABOSU?
Suplai beredar KABOSU adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KABOSU?
KABOSU mencapai harga ATH sebesar 0.01850467 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KABOSU?
KABOSU mencapai harga ATL 0.00039571 USD.
Berapa volume perdagangan KABOSU?
Volume perdagangan 24 jam live KABOSU adalah -- USD.
Akankah harga KABOSU naik lebih tinggi tahun ini?
KABOSU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KABOSU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:53:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Kabosu ERC20 (KABOSU)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

