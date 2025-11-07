BursaDEX+
Harga live Kadena hari ini adalah 0.02773332 USD. Lacak informasi harga aktual KDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KDA

Info Harga KDA

Penjelasan KDA

Whitepaper KDA

Situs Web Resmi KDA

Tokenomi KDA

Prakiraan Harga KDA

Harga Kadena (KDA)

Harga Live 1 KDA ke USD:

$0.02741714
+2.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Kadena (KDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:23:33 (UTC+8)

Informasi Harga Kadena (KDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02055739
Low 24 Jam
$ 0.02760247
High 24 Jam

$ 0.02055739
$ 0.02760247
$ 27.64
$ 0.02055739
+5.42%

+3.50%

-45.48%

-45.48%

Harga aktual Kadena (KDA) adalah $0.02773332. Selama 24 jam terakhir, KDA diperdagangkan antara low $ 0.02055739 dan high $ 0.02760247, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKDA adalah $ 27.64, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02055739.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KDA telah berubah sebesar +5.42% selama 1 jam terakhir, +3.50% selama 24 jam, dan -45.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kadena (KDA)

$ 9.37M
--
$ 9.37M
338.09M
338,129,706.55205
Kapitalisasi Pasar Kadena saat ini adalah $ 9.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KDA adalah 338.09M, dan total suplainya sebesar 338129706.55205. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.37M.

Riwayat Harga Kadena (KDA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Kadena ke USD adalah $ +0.0009385.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Kadena ke USD adalah $ -0.0255423322.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Kadena ke USD adalah $ -0.0255747109.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Kadena ke USD adalah $ -0.41998239393954307.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0009385+3.50%
30 Days$ -0.0255423322-92.09%
60 Hari$ -0.0255747109-92.21%
90 Hari$ -0.41998239393954307-93.80%

Apa yang dimaksud dengan Kadena (KDA)

Kadena is launching one of the world’s first true scalable blockchains ready for applications.

Kadena’s public blockchain is a braided, high-throughput Proof of Work system that runs Chainweb, a protocol that delivers security and throughput. The Kadena network will unite public applications, private blockchains, and other interoperable chains in one place, driving traffic to the high-bandwidth computer at the heart of the Kadena public chain.

Kadena enterprise software is in use today by major companies in finance, healthcare, and insurance while allowing builders with a vision to skip straight from idea to product. With the launch of Kadena’s public chain, this system will support blockchain application development, from private to public and everywhere in between.

Kadena is solving the problems of Ethereum and is delivering features today that other blockchains have only begun to include on their roadmaps, including Formal Verification, interoperability, scalability, and more.

Kadena is live and ready for immediate deployment of production blockchain applications.

The Kadena token (KDA) is a digital currency that is used to pay for computation on the Kadena public chain. Similar to ETH on Ethereum, KDA on Kadena is the token in which miners are compensated for mining blocks on the network and is the transaction fee that users pay in order to have their transactions included in a block.

Applications processing volumes of transactions on the high-throughput, scalable Kadena network will execute their smart contract code using the native Kadena token. As more applications join or interoperate with the Kadena network, the number of smart contracts executed grows, as does the utility of the Kadena token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Kadena (KDA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Kadena (USD)

Berapa nilai Kadena (KDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kadena (KDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kadena.

Cek prediksi harga Kadena sekarang!

KDA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Kadena (KDA)

Memahami tokenomi Kadena (KDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KDA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Kadena (KDA)

Berapa nilai Kadena (KDA) hari ini?
Harga live KDA dalam USD adalah 0.02773332 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KDA ke USD saat ini?
Harga KDA ke USD saat ini adalah $ 0.02773332. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kadena?
Kapitalisasi pasar KDA adalah $ 9.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KDA?
Suplai beredar KDA adalah 338.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KDA?
KDA mencapai harga ATH sebesar 27.64 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KDA?
KDA mencapai harga ATL 0.02055739 USD.
Berapa volume perdagangan KDA?
Volume perdagangan 24 jam live KDA adalah -- USD.
Akankah harga KDA naik lebih tinggi tahun ini?
KDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kadena (KDA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

