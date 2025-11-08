Harga Kappy Hari Ini

Harga live Kappy (KAPPY) hari ini adalah $ 0.00004319, dengan perubahan 0.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAPPY ke USD saat ini adalah $ 0.00004319 per KAPPY.

Kappy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 43,166, dengan suplai yang beredar 999.37M KAPPY. Selama 24 jam terakhir, KAPPY diperdagangkan antara $ 0.00004291 (low) dan $ 0.00004424 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00845136, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004204.

Dalam kinerja jangka pendek, KAPPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -36.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Kappy (KAPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 43.17K$ 43.17K $ 43.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.18K$ 43.18K $ 43.18K Suplai Peredaran 999.37M 999.37M 999.37M Total Suplai 999,686,846.438842 999,686,846.438842 999,686,846.438842

Kapitalisasi Pasar Kappy saat ini adalah $ 43.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAPPY adalah 999.37M, dan total suplainya sebesar 999686846.438842. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.18K.