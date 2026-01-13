Harga Karate Combat Hari Ini

Harga live Karate Combat (KARATE) hari ini adalah $ 0.00002957, dengan perubahan 1.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KARATE ke USD saat ini adalah $ 0.00002957 per KARATE.

Karate Combat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,970,599, dengan suplai yang beredar 66.65B KARATE. Selama 24 jam terakhir, KARATE diperdagangkan antara $ 0.00002873 (low) dan $ 0.00003158 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00653664, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002502.

Dalam kinerja jangka pendek, KARATE bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan +7.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Karate Combat (KARATE)

Kapitalisasi Pasar $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.25M$ 3.25M $ 3.25M Suplai Peredaran 66.65B 66.65B 66.65B Total Suplai 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Karate Combat saat ini adalah $ 1.97M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KARATE adalah 66.65B, dan total suplainya sebesar 110000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.25M.