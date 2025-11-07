BursaDEX+
Harga live Karbo hari ini adalah 0.0342791 USD. Lacak informasi harga aktual KRB ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KRB dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KRB

Info Harga KRB

Penjelasan KRB

Situs Web Resmi KRB

Tokenomi KRB

Prakiraan Harga KRB

Logo Karbo

Harga Karbo (KRB)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 KRB ke USD:

$0.0342791
$0.0342791$0.0342791
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Karbo (KRB)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:53:20 (UTC+8)

Informasi Harga Karbo (KRB) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03420452
$ 0.03420452$ 0.03420452
Low 24 Jam
$ 0.0343129
$ 0.0343129$ 0.0343129
High 24 Jam

$ 0.03420452
$ 0.03420452$ 0.03420452

$ 0.0343129
$ 0.0343129$ 0.0343129

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346

--

--

-13.76%

-13.76%

Harga aktual Karbo (KRB) adalah $0.0342791. Selama 24 jam terakhir, KRB diperdagangkan antara low $ 0.03420452 dan high $ 0.0343129, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKRB adalah $ 1.46, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00661346.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KRB telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -13.76% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Karbo (KRB)

$ 347.23K
$ 347.23K$ 347.23K

--
----

$ 347.23K
$ 347.23K$ 347.23K

10.13M
10.13M 10.13M

10,129,598.93464657
10,129,598.93464657 10,129,598.93464657

Kapitalisasi Pasar Karbo saat ini adalah $ 347.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KRB adalah 10.13M, dan total suplainya sebesar 10129598.93464657. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 347.23K.

Riwayat Harga Karbo (KRB) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Karbo ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Karbo ke USD adalah $ -0.0003936269.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Karbo ke USD adalah $ +0.0019865835.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Karbo ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0003936269-1.14%
60 Hari$ +0.0019865835+5.80%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Karbo (KRB)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Karbo (USD)

Berapa nilai Karbo (KRB) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Karbo (KRB) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Karbo.

Cek prediksi harga Karbo sekarang!

KRB ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Karbo (KRB)

Memahami tokenomi Karbo (KRB) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KRB sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Karbo (KRB)

Berapa nilai Karbo (KRB) hari ini?
Harga live KRB dalam USD adalah 0.0342791 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KRB ke USD saat ini?
Harga KRB ke USD saat ini adalah $ 0.0342791. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Karbo?
Kapitalisasi pasar KRB adalah $ 347.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KRB?
Suplai beredar KRB adalah 10.13M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KRB?
KRB mencapai harga ATH sebesar 1.46 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KRB?
KRB mencapai harga ATL 0.00661346 USD.
Berapa volume perdagangan KRB?
Volume perdagangan 24 jam live KRB adalah -- USD.
Akankah harga KRB naik lebih tinggi tahun ini?
KRB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KRB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:53:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Karbo (KRB)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

