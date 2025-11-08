Harga KCAL Hari Ini

Harga live KCAL (KCAL) hari ini adalah $ 0.00105673, dengan perubahan 81.24% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KCAL ke USD saat ini adalah $ 0.00105673 per KCAL.

KCAL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,679, dengan suplai yang beredar 50.00M KCAL. Selama 24 jam terakhir, KCAL diperdagangkan antara $ 0.00084339 (low) dan $ 0.00653956 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 5.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00062056.

Dalam kinerja jangka pendek, KCAL bergerak -4.52% dalam satu jam terakhir dan -51.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KCAL (KCAL)

Kapitalisasi Pasar $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.68K$ 52.68K $ 52.68K Suplai Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Kapitalisasi Pasar KCAL saat ini adalah $ 52.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KCAL adalah 50.00M, dan total suplainya sebesar 50000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 52.68K.