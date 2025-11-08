Harga KeyFi Hari Ini

Harga live KeyFi (KEYFI) hari ini adalah $ 0.01832176, dengan perubahan 2.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KEYFI ke USD saat ini adalah $ 0.01832176 per KEYFI.

KeyFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 59,254, dengan suplai yang beredar 3.23M KEYFI. Selama 24 jam terakhir, KEYFI diperdagangkan antara $ 0.00782278 (low) dan $ 0.01833383 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.57, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00544649.

Dalam kinerja jangka pendek, KEYFI bergerak +1.22% dalam satu jam terakhir dan -8.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KeyFi (KEYFI)

Kapitalisasi Pasar $ 59.25K$ 59.25K $ 59.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.79K$ 164.79K $ 164.79K Suplai Peredaran 3.23M 3.23M 3.23M Total Suplai 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075 8,994,262.442004075

Kapitalisasi Pasar KeyFi saat ini adalah $ 59.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KEYFI adalah 3.23M, dan total suplainya sebesar 8994262.442004075. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 164.79K.